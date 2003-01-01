«Оскар-2019» на КиноПоиске: Где и как смотреть

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с воскресенья (24 февраля) на понедельник (25 февраля). Как и в прошлом году, смотреть церемонию в прямом эфире можно будет только на КиноПоиске и на главной «Яндекса».

- Начало красной дорожки: 2:30 (по Москве)

- Начало церемонии: 4:00 (по Москве)

Церемония награждения продлится предположительно 3,5 часа. Но, как это часто бывает, скорее всего, она задержится. Какой фильм в этом году станет лучшим, мы узнаем в районе 8:00 по Москве.

В этом году трансляция будет доступна в двух версиях: с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом. В паузах комментировать церемонию будут главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова, старший редактор Ольга Белик и продюсер Александр Роднянский, член Американской киноакадемии и четырежды номинант на «Оскар».