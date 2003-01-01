«Оскар-2019» на КиноПоиске: Где и как смотреть

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с воскресенья (24 февраля) на понедельник (25 февраля). Как и в прошлом году, смотреть церемонию в прямом эфире можно будет только на КиноПоиске и на главной «Яндекса».
- Начало красной дорожки: 2:30 (по Москве)
- Начало церемонии: 4:00 (по Москве)
Церемония награждения продлится предположительно 3,5 часа. Но, как это часто бывает, скорее всего, она задержится. Какой фильм в этом году станет лучшим, мы узнаем в районе 8:00 по Москве.
В этом году трансляция будет доступна в двух версиях: с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом. В паузах комментировать церемонию будут главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова, старший редактор Ольга Белик и продюсер Александр Роднянский, член Американской киноакадемии и четырежды номинант на «Оскар».
Прямой эфир будет доступен пользователям из России, Армении, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Молдовы, Южной Осетии и Абхазии.
В соответствии с требованиями Американской киноакадемии мы применяем технологию защиты контента, поэтому трансляция доступна в следующих браузерах и операционных системах:
На мобильных устройствах
- Android 5+ (Chrome, Яндекс.Браузер 18.4+)
- iOS 11.2+ (только Safari)
На компьютерах
- Google Chrome 35+
- Firefox 47+
- Opera 31+
- Яндекс.Браузер 15+
- Safari 9+
После окончания прямого эфира будет доступна полная запись церемонии на английском и на русском. На записи распространяются те же ограничения по странам, устройствам и браузерам, что и на прямую трансляцию. Запись церемонии можно будет посмотреть до 19 марта включительно.
Напоминаем, что мы также запустили традиционную игру «Угадай победителей „Оскара“». Вы еще можете проголосовать до начала трансляции — люди, угадавшие больше всего наград, получат в подарок Яндекс.Станции (умные колонки Яндекса) и другие призы. Результаты игры будут опубликованы на странице спецпроекта 25 февраля, но предварительные итоги мы подведем прямо во время трансляции.