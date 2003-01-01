Трейлер мультфильма «Angry Birds в кино 2»: Отмороженный сиквел

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Первый ролик «Angry Birds в кино 2» сразу представляет нового пернатого персонажа — Зету, обитательницу замерзшего острова. Она проводит время за попытками съесть замороженную рыбу, выгулять замороженную собачку, отдохнуть в замороженном бассейне. Однако в какой-то момент переизбыток льда начинает действовать на нервы, и Зета решает посетить дальних родственников, обитающих в теплых краях.

Постер:

Сиквел озвучивают Билл Хейдер, Джейсон Судейкис, Джош Гад, Аквафина, Эухенио Дербес, Стерлинг К. Браун, Питер Динклэйдж и Дэнни МакБрайд.

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