Семья Майкла Джексона предъявила HBO иск на 100 млн долларов

Родственники Майкла Джексона подали иск против канала HBO в связи с выходом документальной картины «Покидая Нетландию», где музыканта обвиняют в педофилии и растлении малолетних. Согласно иску, HBO нарушил условия контракта 1992 года, заключенного между каналом и Джексоном, где присутствовал пункт о нераспространении порочащих сведений. Истцы намерены отсудить у HBO 100 млн долларов.

Сделка между музыкантом и каналом была заключена в связи с концертом в Бухаресте The Dangerous Tour, который HBO показывал в прямом эфире. Тогда же был добавлен пункт, предписывающий не порочить честь и достоинство певца. Истцы считают, что фильм «Покидая Нетландию» нарушает условия договоренности, «представляя зрителю однобокую и неприкрытую пропаганду с целью бесстыдно нажиться на невиновном человеке, который мертв и не может защищать себя самостоятельно».

В иске также говорится, что глава HBO Ричард Плеплер, на тот момент занимавший пост вице-президента по коммуникациям, знал о договоренности с Джексоном и сознательно проигнорировал обязательства перед музыкантом.

«Подводя итог: канал HBO получил прибыл с трансляции концерта The Dangerous Tour, продвигая талант Майкла Джексона, — говорится в заявлении. — Теперь же канал HBO зарабатывает с концерта The Dangerous Tour через „документальный фильм“, выдвигающий ложные обвинения, что Майкл Джексон совращал детей во время этого тура. Сложно представить более прямое нарушение пункта о нераспространении порочащей информации».

HBO, в свою очередь, не планирует отменять премьеру фильма, «несмотря на отчаянные и длительные попытки подорвать доверие к картине».

«Покидая Нетландию» — история двух мужчин, Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые в юном возрасте дружили с Майклом Джексоном. Долгое время они выступали в защиту музыканта, особенно когда того обвиняли в растлении малолетних, но впоследствии признались: они тоже стали жертвами короля поп-музыки.

На кинофестивале «Сандэнс» показали 4-часовую версию фильма, но для зрителей HBO картину разбили на две части, которые выйдут 3 и 4 марта.

Источник: HBO