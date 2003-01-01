Трейлер «Сумеречной зоны»: За гранью реальности с Джорданом Пилом

CBS All Access представил первый трейлер новой версии сериала-антологии «Сумеречная зона» . Шоураннером и сценаристом перезапуска выступает Марко Рамирес , работавший над сериалами «Сорвиголова» , «Защитники» и «Сыны анархии» . Джордан Пил ( «Прочь» ) спродюсировал проект, а также взял на себя роль ведущего и рассказчика, который приглашает зрителя в странный мир антологии.

Сюжет большинства эпизодов новой «Сумеречной зоны» не раскрывается. Известно, что Адам Скотт снимется в ремейке классической серии «Кошмар на высоте 20 000 футов», одной их самых известных в истории проекта. Она рассказывает о пассажире самолета, который видит на крыле самолета странное существо, чьи действия могут привести к катастрофе. Он пытается предупредить экипаж, но ему никто не верит. «Кошмар на высоте 20 000 футов» — один из самых известных эпизодов «Сумеречной зоны».

В других эпизодах сериала задействованы Джон Чо, Эллисон Толман, Джейкоб Тремблей, Джессика Уильямс, Кумэйл Нанджиани, Стивен Ян, Грег Киннир, Айк Баринхолц и Таисса Фармига.

1 апреля подписчикам CBS All Access будет доступно два первых эпизода новой «Сумеречной зоны». Остальные серии будут выходить каждый вторник.