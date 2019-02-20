Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса за роль Росомахи

Хью Джекмана и Патрика Стюарта внесли в Книгу рекордов Гиннесса как актеров с самой продолжительной карьерой в роли супергероя Marvel. Имена Стюарта и Джекмана, с 2000 года игравших Росомаху и Профессора Икс, появятся в издании собрания рекордов 2020 года.
Джекману об этом сообщили во время передачи «Этим утром», где представитель Книги рекордов Гиннесса презентовал ему официальный сертификат с отметкой о достижении. Стюарт и Джекман вместе установили рекорд: они оба играли своих персонажей 16 лет и 228 дней, а их последнее появление в этих ролях состоялось в 2017 году в фильме «Логан».
Стюарт поздравил Джекмана в Twitter, опубликовав видео с вручением сертификата.
Джекман признался, что еще в детстве мечтал попасть в Книгу рекордов и даже пытался вместе с братом устроить самый продолжительный матч в бадминтон.
18 января в Книгу рекордов добавили эпизод мультсериала «Маша и Медведь», ставший самым просматриваемым анимационным роликом на YouTube с 3,4 миллиарда показов.
Источник: IGN