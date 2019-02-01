Режиссер фильма «Робин Гуд: Начало» снимет сериал по игре «Halo»

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Британский постановщик Отто Батхёрст, режиссер экшена «Робин Гуд: Начало» и сериала «Черное зеркало», поставит для канала Showtime сериал Halo, основанный на одноименной видеоигре.

Батхёрст заменит на этом посту Руперта Уайатта, оставившего проект в декабре 2018-го. Он снимет несколько эпизодов сериала и возьмет на себя функции исполнительного продюсера. Кайл Киллен («Пробуждение») напишет сценарий Halo и станет шоураннером 9-серийной экранизации.

Сюжет сериала будет основан на первой игре серии, которая увидела свет в 2001 году. Действие развернется в XXVI веке, когда между земными силами Космического командования Объединенных Наций и религиозным союзом нескольких инопланетных рас идет ожесточенная война. Люди изо всех сил сражаются за выживание, но все же сдают свои позиции на всех фронтах. Последней надеждой в этих условиях стал проект SPARTAN-II — программа создания усиленных людей, которые должны стать самым эффективным оружием в борьбе с пришельцами.

Противникам удается найти и уничтожить планету вместе со спартанцами. Спастись удалось всего одному кораблю — «Колонне Осени», на которой оказался последний выживший спартанец Джон-117. Именно ему предстоит повернуть ход войны, когда он оказывается на таинственном инопланетном артефакте под названием Halo — мире-кольце.

Дата релиза сериала не сообщается.

Источник: Deadline

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Режиссер фильма «Робин Гуд: Начало» снимет сериал по игре «Halo»

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