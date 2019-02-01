Сиквел «Космического джема» выйдет в 2021 году

Студия Warner выбрала дату релиза для фильма «Космический джем 2»: сиквел увидит свет 16 июля 2021 года. Теренс Нэнс («В свободном улете») поставит картину, а режиссер «Черной Пантеры» Райан Куглер возьмет на себя функции продюсера. Главную роль исполнит форвард «Лос-Анджелес Лейкерс», баскетболист Леброн Джеймс.

Продолжение комедии о баскетбольном противостоянии героев Looney Tunes с мультяшными пришельцами уже несколько лет находится в разработке. В мае 2016 года стало известно, что постановкой продолжения займется Джастин Лин, режиссер и продюсер франшизы «Форсаж». Впоследствии кинематографист отказался ставить картину и остался с проектом в качестве исполнительного продюсера.

Сейчас студия разрабатывает весь проект с прицелом на Джеймса. Над сценарием «Космического джема 2» работает Эндрю Додж («Плохие слова»). Кроме форварда «Лос-Анджелес Лейкерс», в сиквеле могут появиться и другие звезды баскетбола, но, правда, не уточняется, вернется ли во втором фильме Билл Мюррей.

Премьера оригинальной картины состоялась в 1996 году. Фильм рассказывает о пришельцах с планеты Гора Придурков, которые вторгаются на Землю, желая захватить персонажей Looney Toons. Земные мультяшки во главе с кроликом Багзом предлагают на спор сыграть в баскетбол, привлекая на свою сторону суперзвезду Майкла Джордана. Лента заработала в мировом прокате 230 млн долларов.

Студия также сменила дату релиза блокбастера «Годзилла против Конга». Изначально фильм о противостоянии двух знаменитых монстров должен был выйти 22 мая 2020 года вместе с девятым «Форсажем». Теперь картина ожидается в кинотеатрах 13 марта 2020-го.

Источник: Deadline