Трейлер вестерна «Малыш»: Зловещий Крис Пратт на Диком Западе

Спустя девять лет Винсент Д’Онофрио, известный по роли Уилсона Фиска в сериале «Сорвиголова», возвращается с новым режиссерским проектом — вестерном о Билли Киде. Роль знаменитого стрелка Дикого Запада исполнил Дэйн ДеХаан, а Итан Хоук сыграл маршала, взявшегося доставить преступника в суд. Вечно милый Крис Пратт появится на экране в непривычном для себя образе злодея.
Молодой Рио связывается с главным преступником Дикого Запада Билли Кидом, чтобы отомстить своему дяде за смерть отца и спасти сестру. Так мальчик оказывается в центре опасного противостояния между стрелком, законником и многочисленными родственниками жертв Кида. В конечном итоге Рио должен выбрать, кем он станет — человеком чести или бандитом.
Мировая премьера «Малыша» состоится 8 марта.