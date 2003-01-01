Трейлер вестерна «Малыш»: Зловещий Крис Пратт на Диком Западе

Спустя девять лет Винсент Д’Онофрио, известный по роли Уилсона Фиска в сериале «Сорвиголова», возвращается с новым режиссерским проектом — вестерном о Билли Киде. Роль знаменитого стрелка Дикого Запада исполнил Дэйн ДеХаан, а Итан Хоук сыграл маршала, взявшегося доставить преступника в суд. Вечно милый Крис Пратт появится на экране в непривычном для себя образе злодея.