Шарлиз Терон станет бессмертной в экранизации комикса «Старая гвардия»

Стрим-сервис Netflix приобрел права на показ боевика «Старая гвардия» (The Old Guard), главные роли в котором исполнят Шарлиз Терон и Кики Лэйн. Джина Принс-Байтвуд поставит картину, основанную на одноименном комиксе Грега Руки и Леонардо Фернандеза. Рука лично напишет сценарий адаптации.

Комикс «Старая гвардия» выпустило издательство Image Comics в феврале 2017 года. В центре сюжета — группа воинов из разных эпох, по неизвестным причинам ставших бессмертными. На протяжении веков они сражаются бок о бок под командованием Энди, когда-то известной под именем Андромаха из Скифии.

За многие годы кровопролития бессмертие успело потерять былую привлекательность, но появление нового бессмертного пробуждает в них интерес к жизни. В это же время за ними начинает охоту загадочная организация, располагающая обширными ресурсами и желающая получить секрет бесконечной жизни.

Дэвид Эллисон, Дэна Голдберг и Дон Грэйнджер спродюсируют проект. Создатели экранизации планируют приступить к съемкам осенью и выпустить картину в 2019 году.

12 июня зрители смогут увидеть Терон вместе с Сетом Рогеном в комедии «Та еще парочка». Актриса также озвучила Мортишу Аддамс в мультфильме «Семейка Аддамс», который увидит свет 18 октября.

Зрители могли недавно видеть Лэйн в драме Барри Дженкинса «Если Бил-стрит могла бы заговорить», а 2 мая она появится на экране в остросюжетной картине «Битва за землю».

Источник: Deadline