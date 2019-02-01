Мэтт Смит получил роль в триллере Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо»

СегодняОбсудить0

Звезда «Короны» Мэтт Смит вместе с Томасин МакКензи («Не оставляй следов») присоединился к актерскому составу психологического триллера «Прошлой ночью с Сохо». Эдгар Райт написал сценарий картины в соавторстве с Кристи Уилсон-Кернси и занимает режиссерское кресло проекта. Одну из главных ролей в фильме исполнит Аня Тейлор-Джой.

Сюжет проекта не раскрывается. Известно, что действие развернется в одном из самых оживленных районов Лондона, а центральным персонажем станет героиня Тейлор-Джой.

По словам Райта, при создании триллера он вдохновлялся картинами «А теперь не смотри» Николаса Роуга и «Отвращение» Романа Поланского.

Старт съемок запланирован на лето этого года.

В ближайшее время Смит приступит к съемкам в фильме «Морбиус, живой вампир», где появится на экране вместе с Джаредом Лето.

В 2019 году зрители смогут увидеть МакКензи в новом фильме Тайки Вайтити «Кролик Джоджо».

Источник: Deadline

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзен», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана

Вчера

Крис Пратт исправит ошибки прошлого в фильме «Призрачный призыв»

14 февраля

Звезда «Черной Пантеры» получила роль в драме Спайка Ли

13 февраля

Режиссер «500 дней лета» снимет ремейк аниме «Твое имя»

15 февраля

Главное сегодня

Сиквел «Космического джема» выйдет в 2021 году

Сегодня

Трейлер вестерна «Малыш»: Зловещий Крис Пратт на Диком Западе

Сегодня

Шарлиз Терон станет бессмертной в экранизации комикса «Старая гвардия»

Сегодня

Мэтт Смит получил роль в триллере Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо»

Сегодня

«Лучший саундтрек»: Оскаровский баттл композиторов

Вчера

Netflix продлил «Призраков дома на холме» на второй сезон

Сегодня

Появилась интернет-кампания с призывом убрать крысу из «Отступников»

Вчера
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании