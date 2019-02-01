Мэтт Смит получил роль в триллере Эдгара Райта «Прошлой ночью в Сохо»

Звезда «Короны» Мэтт Смит вместе с Томасин МакКензи («Не оставляй следов») присоединился к актерскому составу психологического триллера «Прошлой ночью с Сохо». Эдгар Райт написал сценарий картины в соавторстве с Кристи Уилсон-Кернси и занимает режиссерское кресло проекта. Одну из главных ролей в фильме исполнит Аня Тейлор-Джой.

Сюжет проекта не раскрывается. Известно, что действие развернется в одном из самых оживленных районов Лондона, а центральным персонажем станет героиня Тейлор-Джой.

По словам Райта, при создании триллера он вдохновлялся картинами «А теперь не смотри» Николаса Роуга и «Отвращение» Романа Поланского.

Старт съемок запланирован на лето этого года.

В ближайшее время Смит приступит к съемкам в фильме «Морбиус, живой вампир», где появится на экране вместе с Джаредом Лето.

В 2019 году зрители смогут увидеть МакКензи в новом фильме Тайки Вайтити «Кролик Джоджо».

Источник: Deadline