Netflix продлил «Призраков дома на холме» на второй сезон

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Стрим-сервис Netflix продолжит выпускать сериал «Призраки дома на холме» в виде антологии под общим названием «Призраки». Режиссер и сценарист первого сезона Майк Флэнеган начал работу над вторым сезоном — «Призраки особняка Блай», с новой историей и персонажами.

Как и в случае первого сезона, у продолжения будет литературная основа. «Призраки особняка Блай» будут сняты по мотивам мистической повести Генри Джеймса «Поворот винта». Действие разворачивается в поместье некоего состоятельного лондонского лорда, который становится опекуном малолетних племянников, Майлса и Флоры. Он поселяет их в своей загородной усадьбе и нанимает для них молодую гувернантку.

Девушке рассказывают, что ранее в этом доме погибли бывшая гувернантка, мисс Джессел, и слуга Питер Квинт. Молодой няне начинает казаться, что в особняке обитают зловещие силы, которые пытаются добраться до детей. Но действительно ли в усадьбе завелись призраки или это всего лишь разыгралось воображение?

«Поворот винта» — классический пример ненадежного рассказчика, когда читатель сам до конца не уверен, где правда, а где вымысел. На данный момент неизвестно, какие элементы оригинала сохранит Флэнеган в «Призраках особняка Блай».

Первый сезон «Призраков дома на холме», адаптация знаменитого произведения Ширли Джексон, вышел на Netflix 12 октября 2018-го. Благодаря нелинейному повествованию, сильной драме и хорошему психологизму проект стал чрезвычайно популярным и попал во многие списки лучших сериалов года.

Второй сезон увидит свет в 2020 году.

Флэнеган сейчас заканчивает работу над фильмом «Доктор Сон» — экранизацией романа Стивена Кинга и продолжением «Сияния».

Источник: Variety

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