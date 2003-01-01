Появилась интернет-кампания с призывом убрать крысу из «Отступников»

На днях на площадке Kickstarter некий Адам Сэкс запустил кампанию по сбору средств. Цель проста: удалить крысу из финала фильма Мартина Скорсезе «Отступники». Автору проекта требовалось всего 4 тыс. долларов, и он рассчитывал собрать их к 21 марта, но доноров уже набралось на 4,5 тыс. долларов.

Картина рассказывает о двух выпускниках полицейской академии Бостона, оказавшихся по разные стороны баррикад: один стал агентом мафии в рядах правоохранительных органов, другой — крот, внедренный в мафию. Каждый считает своим долгом обнаружить и уничтожить противника, но постоянная жизнь в искаженных реалиях меняет внутренний мир героев. Сэкс доволен фильмом в целом, но считает слишком грубой финальную метафору с крысой на фоне здания Капитолия и предлагает ее убрать.

Автор проекта подробно расписал, почему требуется эта сумма, включая такие шаги, как покупка blu-ray-издания «Отступников», приобретение необходимого программного обеспечения и наем интерна, который будет записывать новую версию фильма. Продавать диски он, разумеется, не может, поэтому предлагает их в качестве награды за взнос в 70 долларов или больше.

Судя по тому, как быстро Сэксу удалось набрать требуемую сумму, в сети нашлось немало противников крысы. С другой стороны, в защиту грызуна-метафоры выступили журналисты Variety, The Atlantic и Vulture.

«„Отступники“ отличные, и с крысой все в порядке. Вот и все вечерние новости».