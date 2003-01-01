Трейлер фильма «Рокетмен»: Взлет музыкальной ракеты

«Рокетмен» — кинобиография Элтона Джона, рассказывающая о самых важных этапах жизни музыканта. Создатели фильмы планируют показать, как Джон, тогда еще Реджиналд Дуайт, учился в Королевской академии музыки и как ворвался на вершину музыкального олимпа. При этом реальные события будут перемежаться вымышленными, и очень яркими, музыкальными номерами.