Трейлер фильма «Рокетмен»: Взлет музыкальной ракеты

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«Рокетмен» — кинобиография Элтона Джона, рассказывающая о самых важных этапах жизни музыканта. Создатели фильмы планируют показать, как Джон, тогда еще Реджиналд Дуайт, учился в Королевской академии музыки и как ворвался на вершину музыкального олимпа. При этом реальные события будут перемежаться вымышленными, и очень яркими, музыкальными номерами.

Картину поставил Декстер Флетчер («Эдди Орел»), который параллельно работал над другой биографической картиной — «Богемской рапсодией». Легендарного музыканта сыграл Тэрон Эджертон. Вместе с ним в фильме снялись Брайс Даллас Ховард, Ричард Мэдден и Джейми Белл. Сценарий фильма написал Ли Холл («Билли Эллиот»).

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