Слух дня: Fox выпустит мультсериал по мотивам игры «Чужой: Изоляция»

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Как сообщает Observer, студия Fox и игровая компания Axis Animation готовят мультсериал по франшизе «Чужой». Проект будет основан на хоррор-игре «Чужой: Изоляция» («Alien: Isolation»), издателем которой и выступала Axis Animation. Согласно источникам, планируется семь эпизодов, рассчитанных на взрослую аудиторию.

Центральным персонажем сериала, как и в случае игры, станет Аманда Рипли, дочь Эллен Рипли, героини Сигурни Уивер. Ее впервые представили в «Чужой: Изоляция», где она столкнулась с ксеноморфом спустя 15 лет после событий первого фильма. Впоследствии она вернулась в мобильной игре «Чужой: Блэкаут» («Alien: Blackout»). В 2019 году Аманда также получит собственную комикс-серию «Чужой: Сопротивление» («Alien: Resistance»).

Ранее в сети появились слухи, что студия готовит два игровых сериала, действие которых развернется во вселенной «Чужого». Однако впоследствии эта информация была опровергнута. Новость о мультсериале на данный момент также не более чем слух.

Сейчас будущее всей франшизы находится под вопросом. В этом году должно состояться слияние Fox/Disney, в результате чего «Чужой» сменит владельца, и сложно сказать, как дальше будет развиваться знаменитая серия. Ридли Скотт, тем не менее, все еще планирует сделать продолжение фильма «Чужой: Завет».

Источник: Observer

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