Эмма Томпсон отказалась от мультфильма «Удача» из-за Джона Лассетера

Двукратный лауреат премии «Оскар» Эмма Томпсон решила не продолжать сотрудничество со студией Skydance и не будет озвучивать одного из персонажей мультфильма «Удача». Согласно источникам, причиной ухода стало назначение Джона Лассетера на пост главы анимационного подразделения.

В ноябре 2017 года Лассетер был вынужден временно покинуть пост креативного директора Disney. Причиной стали заявления о неподобающем поведении Лассетера в отношении сотрудниц компании. Впоследствии стало известно, что он окончательно оставил студию. 19 января выяснилось, что теперь он будет отвечать за анимационные проекты Skydance.

В Голливуде назначение Лассетера встретили негативно. Общественные организации по защите прав женщин публично осудили решение главы Skydance Дэвида Эллисона. Они считают, что таким образом обесцениваются слова женщин, выступивших против Лассетера и рассказавших о его неподобающем поведении во время работы в Disney и Pixar. Томпсон, которая еще не начала работу в студии, поддержала противников Лассетера и без лишней шумихи оставила проект.

На данный момент Skydance работает над двумя полнометражными анимационными фильмами. «Удача», режиссерское кресло которой занимает Алессандро Карлони, рассказывает о противостоянии двух организаций, олицетворяющих удачу и неудачу. Томпсон должна была озвучить главу «удачливой» компании.

Источник: THR