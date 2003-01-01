Глава Amazon рассказала о секретности вокруг сериала «Властелин колец»

В беседе с THR глава студии Amazon Дженнифер Сэлк рассказала, как они борются с тем, чтобы в сеть не просочилась информация, связанная с сериалом «Властелин колец». По ее словам, во время работы сценаристы полностью отрезаны от остального мира и сидят под присмотром охранника.

«У нас под замком находится фантастическая команда авторов, — говорит Сэлк. — У них уже есть множество захватывающих идей. Они расположены в Санта-Монике. Вам надо пройти несколько проверок, а они работают в комнате с заклеенными окнами. Снаружи сидит охранник, пропускают только по отпечатку пальца, потому что у них на доске расписан весь сезон».

В мерах предосторожности Amazon, разумеется, нет ничего странного. В последние годы в интернете распространилась культура сливов и слухов, построенных вокруг любых клочков информации. Студии тщательно скрывают свои секреты, придумывая новые и новые способы защититься от навязчивых глаз и ушей.

Disney печатает сценарии на специальной бумаге, которую нельзя сфотографировать, а Джей Джей Абрамс на съемках «Пробуждения силы» специально надел на Адама Драйвера костюм пилота Сопротивления, чтобы запутать случайных наблюдателей. Создатели сериала «Игра престолов» использовали самоуничтожающиеся сценарии, строили стены и применяли «убийц дронов» — все ради того, чтобы сохранить в тайне сюжет восьмого сезона.

На сценарием сериала «Властелин колец» работают Патрик МакКей и Джон Д. Пэйн. На данный момент известно немного: проект не будет повторять трилогию Питера Джексона и вместо этого сосредоточится на нерассказанных историях, а большая часть действия развернется до начала событий «Братства кольца». По слухам, первый сезон будет посвящен приключениям молодого Арагорна.

В общей сложности Amazon планирует выпустить пять сезонов сериала на основе знаменитой фэнтези-саги. Общий бюджет масштабного проекта оценивается в районе 1 млрд долларов.

Источник: THR