Netflix купил китайский блокбастер «Блуждающая Земля»

Стрим-сервис приобрел права на показ фантастической картины «Блуждающая Земля» — крупнейшего китайского блокбастера последних лет. Основанный на одноименном романе Лю Цысинь, фильм рассказывает о попытке человечества спасти родную планету от неминуемой гибели.

Действие развивается в недалеком будущем, когда становится известно, что Солнце скоро погаснет, а Солнечная система будет разрушена. В надежде выжить люди запускают масштабный проект «Блуждающая Земля», цель которого — с помощью сложных технических приспособлений сдвинуть Землю и полететь искать новое пристанище.

Фильм вышел под китайский Новый год и оказался неожиданным хитом. 5 февраля картина стартовала на четвертой позиции, но в итоге быстро забралась на первое место. За две недели сборы «Блуждающей Земли» составили 609 млн долларов (4,07 млрд юаней).

Netflix действует по всему миру, кроме Китая, где он запрещен местным законодательством. Ранее часть контента демонстрировала на местной стрим-платформе iQIYI, но срок этой сделки истек.

Дата релиза «Блуждающей Земли» на Netflix пока не сообщается.

Источник: Variety