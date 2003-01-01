Дэниэл Крэйг получил роль в триллере «Принцип насилия»

Дэниэл Крэйг исполнит главную роль в фильме «Принцип насилия» — экранизации одноименного романа Бостона Терана. Тодд Филд («Как малые дети») написал сценарий адаптации и занимает режиссерское кресло картины. Брайан Оливер («По соображением совести») спродюсирует проект.

Действие книги Терана развивается во время революции в Мексике в 1910 году. Мелкий преступник и убийца Робоун (Крэйг) долгое время промышлял незаконной продажей оружия, пока не попался властям. Чтобы избавиться от грозящего тюремного заключения, Робоун соглашается помочь молодому правительственному агенту Джону Лурдесу проникнуть в мексиканскую криминальную среду и раскрыть банду контрабандистов.

«Принцип насилия» уже несколько лет не может добраться до экранов. В 2012 году к роли Робоуна присматривался Кристиан Бэйл, а до него убийцу собирался сыграть Леонардо ДиКаприо. Филд неоднократно получал поддержку разных кинокомпаний, но работа над проектом упорно не могла сдвинуться с мертвой точки.

Филд планирует приступить к съемкам весной 2020 года, после того как Крэйг закончит сниматься в 25-м фильме о Джеймсе Бонде.

27 ноября зрители смогут увидеть Крэйга в детективе Райана Джонсона «Ножи наголо».

Источник: Collider