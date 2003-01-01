Дэниэл Крэйг получил роль в триллере «Принцип насилия»

СегодняОбсудить0

Дэниэл Крэйг исполнит главную роль в фильме «Принцип насилия» — экранизации одноименного романа Бостона Терана. Тодд Филд («Как малые дети») написал сценарий адаптации и занимает режиссерское кресло картины. Брайан Оливер («По соображением совести») спродюсирует проект.

Действие книги Терана развивается во время революции в Мексике в 1910 году. Мелкий преступник и убийца Робоун (Крэйг) долгое время промышлял незаконной продажей оружия, пока не попался властям. Чтобы избавиться от грозящего тюремного заключения, Робоун соглашается помочь молодому правительственному агенту Джону Лурдесу проникнуть в мексиканскую криминальную среду и раскрыть банду контрабандистов.

«Принцип насилия» уже несколько лет не может добраться до экранов. В 2012 году к роли Робоуна присматривался Кристиан Бэйл, а до него убийцу собирался сыграть Леонардо ДиКаприо. Филд неоднократно получал поддержку разных кинокомпаний, но работа над проектом упорно не могла сдвинуться с мертвой точки.

Филд планирует приступить к съемкам весной 2020 года, после того как Крэйг закончит сниматься в 25-м фильме о Джеймсе Бонде.

27 ноября зрители смогут увидеть Крэйга в детективе Райана Джонсона «Ножи наголо».

Источник: Collider

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в «Яндекс.Дзен», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей из мира кино и сериалов.

Смотрите также

Трейлер фильма «Разбойники с большой дороги»: Охота на Бонни и Клайда

Вчера

Съемки продолжения «Джуманджи»: Дэнни ДеВито радуется жизни

19 февраля

Крис Эванс может сняться в фильме Антуана Фукуа «Бесконечность»

13 февраля

Сиквел «Поездки в Америку» выйдет в 2020 году

12 февраля

Главное сегодня

«Лучший саундтрек»: Оскаровский баттл композиторов

Сегодня

Мадс Миккельсен: «Играть роль без слов не так сложно»

Сегодня

Трейлер фильма «Рокетмен»: Взлет музыкальной ракеты

Сегодня

Санса Старк примерит броню в восьмом сезоне «Игры престолов»

Сегодня

Премьеры недели: Бэйл на рыбалке, Миккельсен во льдах

Сегодня

Слух дня: Fox выпустит мультсериал по мотивам игры «Чужой: Изоляция»

Сегодня

Эмма Томпсон отказалась от мультфильма «Удача» из-за Джона Лассетера

Сегодня
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании