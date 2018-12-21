Ролик «Семь миров»: Аллегорическая реклама коньяка от Ридли Скотта

Ридли Скотт в перерыве между крупными студийными проектами снял очередной рекламный ролик. На этот раз режиссер поработал с коньяком Hennessy X.O. и сделал четырехминутную короткометражку «Семь миров» (Seven Worlds), визуализировав семь ключевых аспектов престижного напитка.

Ролик состоит из семи фрагментов, вместе представляющих коньяк. В одном из них люди в пещерах находят загадочный нектар, а другом летают среди огненных облаков, старик медитирует под летающим камнем, а женщина рождается из красок. Оператором короткометражки выступил Дариуш Вольски, работавший со Скоттом над несколькими проектами. Музыку написал Дэниэл Пембертон, композитор мультфильма «Человек-паук: Через вселенные». О съемках: