Ролик «Семь миров»: Аллегорическая реклама коньяка от Ридли Скотта

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Ридли Скотт в перерыве между крупными студийными проектами снял очередной рекламный ролик. На этот раз режиссер поработал с коньяком Hennessy X.O. и сделал четырехминутную короткометражку «Семь миров» (Seven Worlds), визуализировав семь ключевых аспектов престижного напитка.

Ролик состоит из семи фрагментов, вместе представляющих коньяк. В одном из них люди в пещерах находят загадочный нектар, а другом летают среди огненных облаков, старик медитирует под летающим камнем, а женщина рождается из красок. Оператором короткометражки выступил Дариуш Вольски, работавший со Скоттом над несколькими проектами. Музыку написал Дэниэл Пембертон, композитор мультфильма «Человек-паук: Через вселенные».

О съемках:

Ранее Скотт снял остросюжетный ролик «Путешествие» для «Турецких авиалиний».

В будущем Скотт планируется вернуться к «Гладиатору» и поставить сиквел знаменитой картины. Также он работает над продолжением фильма «Чужой: Завет». Для канала TNT Скотт снимает фантастический сериал «Воспитанный волками» и подумывает экранизировать остросюжетный комикс «Королева и страна» с Сильвией Хукс в главной роли.

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