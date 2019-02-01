Рэйн Уилсон снимется в американском ремейке сериала «Утопия»

Рэйн Уилсон, Дэн Берд и Кори Майкл Смит снимутся вместе Сашей Лэйн в девятисерийной американской версии британского телесериала «Утопия». Гиллиан Флинн, автор бестселлеров «Исчезнувшая», «Темные тайны» и «Острые предметы», написала сценарий ремейка и занимает пост шоураннера и исполнительного продюсера проекта.

Ремейк остросюжетного сериала в 2015 году начал разрабатывать Дэвид Финчер совместно с каналом HBO. Изначально режиссер планировал спродюсировать проект и лично заняться постановкой. Именно он пригласил Флинн поработать над сценарием и даже начал подбирать актеров на главные роли.

Прежде чем сериал успели запустить в производство, между Финчером и HBO случился конфликт из-за бюджета. Режиссер оставил проект. Канал некоторое время рассматривал вариант приглашения другого постановщика, но в итоге работу над ремейком заморозили.

По сюжету истории пятерке молодых людей в руки попадает рукопись продолжения культового графического романа «Эксперименты утопии», где, как считается, предсказывались самые страшные катастрофы, постигнувшие человечество в XX веке. Когда организации «Сеть» становится известно, что существует сиквел, в городе появляются два странных типа с вопросом «Где Джессика Хайд?», и жизнь любителей комикса принимает опасный оборот.

Сериал «Утопия», созданный сценаристом Деннисом Келли, стартовал на Channel 4 в январе 2013 года. Захватывающая история и интересный стиль привлекли зрителя, и летом 2014-го свет увидел второй сезон.

Премьера сериал состоится на стрим-платформе Amazon, но точная дата релиза не сообщается.

Источники: Deadline 1, Deadline 2