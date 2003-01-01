Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана

Звезда «Тора» и «Мстителей» Крис Хемсворт исполнит главную роль в безымянной биографической картине о жизни и карьере Терри Боллеа, рестлера, известного под псевдонимом Халк Хоган. Тодд Филлипс поставит фильм. Скотт Сильвер и Джон Поллоно напишут сценарий проекта.
Филлипс также спродюсирует картину совместно с Брэдли Купером и Майклом Шугаром. Согласно источникам, права на байопик планирует выкупить Netflix, который сейчас ведет переговоры с авторами фильма.
Халк Хоган — одно из самых громких имен в истории рестлинга, без которого в 1980-х не обходился ни один крупный матч. В конце 1970-х, на заре карьеры, он выступал в роли злодея, но впоследствии сменил амплуа на героическое и стал лицом Федерации рестлинга. Хоган мастерски конвертировал свою популярность в деньги, выпуская множество сопутствующих товаров со своим именем, появляясь на обложках журналов, снимаясь в кино и озвучивая мультсериалы.
Со временем его звезда начала заходить, хотя Хоган и не исчез окончательно. Он продолжал выступать на ринге и появлялся на экране в реалити-шоу о своей семье. В 2010-х о нем вновь заговорили: рестлер подал в суд на компанию Gawker Media, владельцев сайта Gawker. Он обвинил интернет-издание в незаконной публикации видеозаписи, где он занимается сексом с Хизер Клэм. Хоган утверждал, что Gawker в лице владельцев и авторов нарушил его права, вторгся в личную жизнь и причинил моральный ущерб.
Источники утверждают, что создатели фильма не будут пытаться уложить в два часа все важные события из жизни Хогана и вместе этого планируют сосредоточиться на начале его карьеры.
Кроме байопика, в работе находятся два проекта о противостоянии Хогана и Gawker — фильм Френсиса Лоуренса и сериал Джейсона Уайнера.
Филлипс сейчас заканчивает работу над фильмом «Джокер», который расскажет о происхождении знаменитого противника Бэтмена.
25 апреля Крис Хемсворт вернется на экраны в образе Тора в блокбастере «Мстители: Финал».
Источник: THR