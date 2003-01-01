Крис Хемсворт сыграет Халка Хогана

Звезда «Тора» и «Мстителей» Крис Хемсворт исполнит главную роль в безымянной биографической картине о жизни и карьере Терри Боллеа, рестлера, известного под псевдонимом Халк Хоган. Тодд Филлипс поставит фильм. Скотт Сильвер и Джон Поллоно напишут сценарий проекта.

Филлипс также спродюсирует картину совместно с Брэдли Купером и Майклом Шугаром. Согласно источникам, права на байопик планирует выкупить Netflix, который сейчас ведет переговоры с авторами фильма.

Халк Хоган — одно из самых громких имен в истории рестлинга, без которого в 1980-х не обходился ни один крупный матч. В конце 1970-х, на заре карьеры, он выступал в роли злодея, но впоследствии сменил амплуа на героическое и стал лицом Федерации рестлинга. Хоган мастерски конвертировал свою популярность в деньги, выпуская множество сопутствующих товаров со своим именем, появляясь на обложках журналов, снимаясь в кино и озвучивая мультсериалы.