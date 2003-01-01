Трейлер фильма «Разбойники с большой дороги»: Охота на Бонни и Клайда

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Бонни и Клайд — одни из самых известных преступников в истории Америки. Действовавшие в Штатах во времена Великой депрессии, они промышляли грабежом заправок, магазинчиков и парикмахерских. Несмотря на длинный список жертв, пресса сделала из них звезд, что совершенно не устраивало правоохранительные органы.

Многочисленные силы ФБР, вооруженные по последнему слову техники того времени, попытались их остановить, но грабители вновь и вновь ускользали. Тогда в охоту включились престарелые техасские рейнджеры Фрэнк Хеймер (Кевин Костнер) и Мэнни Голт (Вуди Харрельсон). Они долгое время преследовали Бонни и Клайда, а после участвовали в их расстреле. В преступников было выпущено 167 пуль, 110 из которых попали в цель.

Постер:

Проект долгое время находился в разработке. Изначально в нем должны были сниматься Роберт Редфорд и Пол Ньюман, но после смерти последнего работа встала. Положение спас Netflix, перекупивший права на фильм. Джон Ли Хэнкок («Невидимая сторона», «Основатель») написал сценарий и поставил «Разбойников с большой дороги».

Фильм станет доступен подписчикам Netflix с 29 марта.

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