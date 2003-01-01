Ubisoft выпустит сериал по игре «Skull and Bones»

Кинокомпания Ubisoft Motion Pictures, созданная на базе одноименного производителя игр, совместно с Atlas Entertainment работает над сериалом «Череп и кости» — адаптацией многопользовательской игры о жизни пиратов «Skull and Bones». Аманда Сигел («Мгла») напишет сценарий проекта.

Игра «Skull and Bones», релиз которой состоится в 2019 году, предлагает пользователям стать настоящими пиратами с собственным кораблем и командой. Игроки будут бороздить океанские просторы, исследуя огромный открытый мир. Каждый сможет стать тем, кем захочет — кровожадным бандитом, не упускающим шанс урвать добычу, или благородным разбойником, для которого главное — собственная свобода.