Ролик «„Звездные войны“ родились»: Рей и Кайло Рен спели «Shallow»

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Авторы сайта Nerdist спародировали драму «Звезда родилась», представив на месте Леди Гага и Брэдли Купера героев новой трилогии «Звездных войн». Кайло Рен и Рей, чьи непростые отношения стали важной частью «Последних джедаев», поют дуэтом песню «Shallow», не забывая подставлять слова, соответствующие далекой-далекой галактике.

В финале восьмого эпизода Кайло и Рей вновь оказались по разные стороны баррикад: внук Дарта Вейдера окончательно принял Темную сторону, а Рей оставила попытки спасти Бена Соло. Сюжет девятого эпизода, где герои вновь появятся на экране, не раскрывается, но если верить последним слухам, то в фильме галактике угрожает некая новая опасность, способная объединить Кайло и Рей.

Съемки девятого эпизода «Звездных войн» завершились 15 февраля, и, согласно источникам, уже в апреле выйдет первый трейлер. Вероятно, именно тогда наконец станет известно название нового фильма.

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