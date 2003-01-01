Ролик «„Звездные войны“ родились»: Рей и Кайло Рен спели «Shallow»

Авторы сайта Nerdist спародировали драму «Звезда родилась» , представив на месте Леди Гага и Брэдли Купера героев новой трилогии «Звездных войн» . Кайло Рен и Рей, чьи непростые отношения стали важной частью «Последних джедаев» , поют дуэтом песню «Shallow», не забывая подставлять слова, соответствующие далекой-далекой галактике.

В финале восьмого эпизода Кайло и Рей вновь оказались по разные стороны баррикад: внук Дарта Вейдера окончательно принял Темную сторону, а Рей оставила попытки спасти Бена Соло. Сюжет девятого эпизода, где герои вновь появятся на экране, не раскрывается, но если верить последним слухам, то в фильме галактике угрожает некая новая опасность, способная объединить Кайло и Рей.

Съемки девятого эпизода «Звездных войн» завершились 15 февраля, и, согласно источникам, уже в апреле выйдет первый трейлер. Вероятно, именно тогда наконец станет известно название нового фильма.