Нил Гейман спродюсирует ремейк сериала «Сказочник»

Кинокомпания Fremantle в сотрудничестве с The Jim Henson Company и Нилом Гейманом планирует вернуть на экраны фэнтези-антологию «Сказочник», созданную в 1987 году Джимом Хенсоном. Гейман напишет сценарий новой версии и возьмет на себя функции исполнительного продюсера проекта.

Хенсон основал «Сказочника» на фольклоре народов мира, вдохновленный университетскими исследованиями дочери Лизы. Повествование ведется от лица загадочного рассказчика (Джон Хёрт), который в компании своего саркастичного пса рассказывает зрителю истории о бессердечных великанах, зачарованных попрошайках, белых львах и людях-ежах. Каждый эпизод — новый рассказ. Сценарий нескольких серий написал Энтони Мингелла, будущий лауреат премии «Оскар».

Сериал просуществовал всего один сезон и завершился в 1988 году. В 1990-м вышел спин-офф «Сказочник: Греческие мифы», где появился новый рассказчик.

В ремейке Гейман намерен придумать новые истории, сплетая воедино сказки и мифы со всех уголков света.

«„Сказочник“ отчасти привлекал меня тем, чего мы не знали, — говорит Гейман. — Кто такой Сказочник, почему он рассказывает эти истории? Кто он — гоблин или какое-то другое существо? Я бы хотел рассказать как внутреннюю историю, так и внешнюю. Мы многое узнаем о рассказчике, мы узнаем даже то, чего мы не знали, что не знали. Начнем в Северном королевстве, где истории запрещены и где их рассказывание может привести к смерти или тюрьме».

Кроме «Сказочника», Гейман работает над экранизацией серии романов Мервина Пика «Горменгаст».

Премьера второго сезона сериала Геймана «Американские боги» состоится 10 марта. Многосерийная адаптация «Благих знамений», где писатель также выступает в качестве шоураннера, увидит свет 31 мая.

Источник: Deadline