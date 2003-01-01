Режиссер «Шазама!» раскрасил главного злодея в синий

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Дэвид Ф. Сандберг, постановщик блокбастера «Шазам!», вновь продемонстрировал отличное чувство юмора, общаясь с фанатом в Twitter. В ответ на очередной вопрос о том, где новый трейлер фильма, режиссер вывесил кадр, представив главного злодея похожим на Уилла Смита из «Аладдина».

«Как думаете, — обратился фанат к блогеру Грэйс Рендольф, — почему такая слабая рекламная кампания для „Шазама!“? Это как с „Аладдином“? Дэвид Ф. Сандберг и Warner что-то скрывают, в чем не уверены? Жду фильм, но, думал, к этому времени у нас как минимум будут постеры или второй трейлер».

«Наверное, рано или поздно кто-то должен был догадаться», — написал в ответ Сандберг, вывесив фото из фильма, где главный злодей доктор Сивана (Марк Стронг) изображен с синей кожей и с чубом.

«Шазам!» ожидается в кинотеатрах 4 апреля, и рекламная кампания еще не успела заработать на полную мощность. Новый трейлер, вероятно, появится вместе с другим крупным релизом студии Warner. А пока нет ролика, Сандберг поделился очередным кадром из фильма и моментом со съемок.

«Шазам!» рассказывает историю 14-летнего Билли Бэтсона, который однажды познакомился с 3000-летним волшебником Шазамом. Старец рассказал Билли о магическом слове, благодаря которому мальчик получил возможность превращаться в могучего воина, призванного защищать мир от сил зла.

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