Режиссер «Шазама!» раскрасил главного злодея в синий

Дэвид Ф. Сандберг, постановщик блокбастера «Шазам!», вновь продемонстрировал отличное чувство юмора, общаясь с фанатом в Twitter. В ответ на очередной вопрос о том, где новый трейлер фильма, режиссер вывесил кадр, представив главного злодея похожим на Уилла Смита из «Аладдина».

«Как думаете, — обратился фанат к блогеру Грэйс Рендольф, — почему такая слабая рекламная кампания для „Шазама!“? Это как с „Аладдином“? Дэвид Ф. Сандберг и Warner что-то скрывают, в чем не уверены? Жду фильм, но, думал, к этому времени у нас как минимум будут постеры или второй трейлер».

«Наверное, рано или поздно кто-то должен был догадаться», — написал в ответ Сандберг, вывесив фото из фильма, где главный злодей доктор Сивана (Марк Стронг) изображен с синей кожей и с чубом.