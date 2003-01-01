Гвинет Пэлтроу оставит Marvel после четвертых «Мстителей»

В интервью Vareity Гвинет Пэлтроу призналась, что в будущем не планирует возвращаться к роли Пеппер Поттс, которую последние 10 лет играла в фильмах Marvel. Актриса появится в роли Поттс в блокбастере «Мстители: Финал», но после этого оставит киновселенную.

«Я к тому, что я теперь уже старовата, чтобы разгуливать в костюме и все такое, — говорит 46-летняя актриса. — Мне очень повезло с этой ролью, хотя меня и пришлось уговаривать. Я дружила с Джоном Фавро. Было невероятно увлекательно делать первого „Железного человека“, чтобы потом увидеть, насколько важным он стал для фанатов».

Пеппер Поттс дебютировала на большом экране в «Железном человеке» в 2008 году. Сперва она была лишь верной ассистенткой Тони Старка, но впоследствии стала его женой и возглавила компанию Старка. В общей сложности Поттс появлялась в шести фильмах киновселенной Marvel, включая «Войну бесконечности» и «Возвращение домой». Ожидается, что в четвертых «Мстителях» героиня Пэлтроу примерит собственную броню и предстанет перед зрителями в образе супергероини Спасительницы.

При этом Пэлтроу не намерена окончательно разрывать отношения с Marvel и может при необходимости появиться в небольшом камео: «Разумеется, если они скажут: „Можешь вернуться на денек“, — то я всегда готова, если потребуется».

Пэлтроу, в 1999 году получившая премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Влюбленный Шекспир», также считает, что современные супергеройские проекты имеют право побороться за престижную награду киноакадемии.

«Если в кино сейчас популярны супергеройские фильмы и это отличные фильмы, то почему бы и нет, да? — считает актриса. — Я была в восторге от „Черной Пантеры“. Мне показалось, что это очень сильное и важное для культуры кино. Так что отлично, что его номинировали. В смысле очень круто».

Источник: Variety