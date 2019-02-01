Слух дня: Оби-Ван Кеноби станет героем сериала Disney+

Как сообщает StarWarsNewsNet, студии Lucasfilm и Disney планируют возродить проект спин-оффа «Звездных войн» с Оби-Ваном Кеноби и сделать о мастере-джедае сериал для стрим-сервиса Disney+. Согласно источникам, рассматривается формат шестисерийного мини-сериала.

В августе 2017-го появилась информация, что студия готовит о Кеноби сольный фильм со Стивеном Долдри в качестве постановщика. Однако спустя некоторое время Долдри отказался от проекта, а провал «Хана Соло» заставил Lucasfilm/Disney пересмотреть планы насчет антологии отдельных фильмов по «Звездным войнам».

Вместо дорогостоящих и рискованных полнометражных фильмов студия теперь планирует сосредоточиться на сериалах, которые будут выходить на стрим-платформе Disney+. В 2019 году ожидается «Мандалорец» Джона Фавро, а в работе находится спин-офф о шпионе Кассиане Андоре из «Изгоя-один». По слухам, в планах также есть сериалы с Кирой и Лэндо из «Хана Соло» и Финном и По из «Пробуждения силы» и «Последних джедаев».

Рыцарь-джедай Оби-Ван Кеноби является одним из ключевых персонажей фантастической саги Джорджа Лукаса и появляется во всех шести основных эпизодах «Звездных войн». В оригинальной трилогии его сыграл сэр Алек Гиннесс, а в первых трех эпизодах эту роль исполнил Юэн МакГрегор. Во время премьеры «Хана Соло» МакГрегор признался, что готов вернуться к роли Кеноби.

Lucasfilm и Disney пока никак не подтвердили и не опровергли информацию о готовящихся сериалах.

Источник: StarWarsNewsNet