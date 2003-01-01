Трейлер фильма «Покидая Нетландию»: Темная сторона короля поп-музыки

Канал HBO представил первый трейлер документальной картины «Покидая Нетландию». Фильм основан на истории двух мужчин — Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, которые в юном возрасте дружили с Майклом Джексоном. Долгое время они выступали в защиту музыканта, особенно когда того обвиняли в растлении малолетних, но впоследствии признались: они тоже стали жертвами короля поп-музыки.

Премьера 4-часовой документалки состоялась на кинофестивале «Сандэнс». Потомки Джексона выступали против показа, называя фильм попыткой очернить наследие музыканта. Показ, несмотря на протесты, состоялся, и картина поразила зрителей и критиков. Без лишней плаксивости и пафоса «Покидая Нетландию» рассказывает историю двоих влюбленных в своего кумира детей, попавших в сказку и лишь позже осознавших, что она была страшной.