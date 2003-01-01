Будущее киновселенной стало ярче: Реакция на фильм «Капитан Марвел»

«Капитан Марвел» — чрезвычайно важный для Marvel проект. Первый сольный фильм студии с женским персонажем, добавляющий во франшизу новую и очень сильную героиню. В будущем она может помочь Мстителям в противостоянии с Таносом, но сперва должна понравиться зрителю.

Прежде чем состоялся показ, с которого и пошли первые отзывы, в сети началась кампания против «Капитана Марвел». Группа неизвестных стала заваливать сайт Rotten Tomatoes негативными отзывами, среди прочего обвиняя картину в пропаганде феминизма. Бри Ларсон называли «расисткой» и «мужененавистницей» за то, что во время пресс-тура она потребовала более разнообразного выбора журналистов.

Несмотря на это, если судить по первым отзывам, у Marvel все получилось. Первые зрители хвалят злодея в исполнении Бена Мендельсона, энергичную Ларсон и в целом дух картины.

Вот что они пишут.

«Фанаты комиксов „Капитан Марвел“ будут в восторге от фильма. Без вопросов».