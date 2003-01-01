Будущее киновселенной стало ярче: Реакция на фильм «Капитан Марвел»

«Капитан Марвел» — чрезвычайно важный для Marvel проект. Первый сольный фильм студии с женским персонажем, добавляющий во франшизу новую и очень сильную героиню. В будущем она может помочь Мстителям в противостоянии с Таносом, но сперва должна понравиться зрителю.
Прежде чем состоялся показ, с которого и пошли первые отзывы, в сети началась кампания против «Капитана Марвел». Группа неизвестных стала заваливать сайт Rotten Tomatoes негативными отзывами, среди прочего обвиняя картину в пропаганде феминизма. Бри Ларсон называли «расисткой» и «мужененавистницей» за то, что во время пресс-тура она потребовала более разнообразного выбора журналистов.
Несмотря на это, если судить по первым отзывам, у Marvel все получилось. Первые зрители хвалят злодея в исполнении Бена Мендельсона, энергичную Ларсон и в целом дух картины.
Вот что они пишут.
«Фанаты комиксов „Капитан Марвел“ будут в восторге от фильма. Без вопросов».
«Я действительно надеюсь, что в будущем скруллы станут новыми Камнями Бесконечности киновселенной Marvel. Бен Мендельсон потрясающий, как и вся идея с превращениями».
«„Капитан Марвел“ — полный отпад! Есть несколько крутых и неожиданных сюрпризов, а загадка происхождения интересно вплетена в историю. Бри Ларсон потрясающая, и для нее это фантастический первый шаг в киновселенной Marvel».
«У „Капитана Марвел“ отличный дух фантастики 1990-х, а тон не похож на другие фильмы киновселенной Marvel, серьезно. Очень ретро и психоделично, загадочно и чудаковато. Смешное в неожиданных местах и крутое в правильные моменты. Постоянно остается интересным, потому что неустанно меняется. Все у нее правильно».
«В восторге от кота, Сэма Джексона и, особенно, Бена Мендельсона, но, серьезно, Лашана Линч — вот настоящая звезда. Она прибавляет картине необходимого эмоционального веса и ее появление на экране трансформирует весь фильм. Ее, определенно, должно быть больше на экране».
«В восторге от „Капитана Марвел“. Фильм местами прихрамывает, но только из-за своих завышенных амбиций. Прекрасно сложенное, смешное и полное неожиданностей кино. Бри Ларсон, понятное дело, крута, но Бен Мендельсон — неожиданная звезда».
«„Капитан Марвел“ совсем не то, чего я ожидал, особенно если посмотреть на рекламную кампанию. По сути, это целиком и полностью кино про космос. Плюс оно неожиданно очень странное. Бен Мендельсон потрясающий в роли Талоса».
«Не безумное и странное, как „Стражи Галактики“. Скорее, „Рей щелкает пальцем у бесконечных зеркал“ из „Последних джедаев“. Киновселенная Marvel и песня Nirvana наконец-то вместе (как Курт Кобейн и хотел)».
«Постоянно вспоминаю, как крут Бен Мендельсон. Переживал, что он станет очередным злодеем Marvel в гриме пришельца, но это совсем не так. Без него фильм не работает».
«„Капитан Марвел“ (набирает в грудь воздух 1990-х) СОВЕРШЕННО ПОТРЯСАЮЩАЯ. До Кэрол меня так никогда не интересовал персонаж Marvel. Она упрямый и остроумный ребенок 1990-х, как, надеюсь, и я».
«„Капитан Марвел“ — смесь суперконкурентной игры в „Угадай кто“ с киновселенной Marvel и с добавлением здоровой порции ностальгии по 1990-м и интересных феминистических посылов».
«Только с показа „Капитана Марвел“. Множество неожиданных сюрпризов. Плюс новые (и старые?) интересные персонажи».
«Будущее киновселенной Marvel стало еще ярче с добавлением „Капитана Марвел“. В восторге от Бри Ларсон, от ее силы, энергии и дерзости в этой роли. То же самое с Лашаной Линч! Бен Мендельсон идеально вписался в роль Талоса. И да, кот Гусь — настоящая звезда фильма. Не терпится посмотреть во второй раз».
«Несколько ранних реакций на „Капитана Марвел“:
1. Любители котов будут в восторге от фильма.
2. Несколько поистине великолепных моментов с музыкой 1990-х.
3. Героический момент Кэрол очень мощный и идеально вписывается в жизненный опыт женщины.
4. Киновселенная Marvel с появлением Кэрол стала целостной».
«„Капитан Марвел“ — приятное дополнение к киновселенной Marvel. Фильм очень хорошо сделан, с отличными моментами. Бен Мендельсон — звезда практически каждой сцены. Бри Ларсон в прямом смысле сияет в этой роли. Готов к „Финалу“».
«„Капитан Марвел“ — отличная история происхождения героя. У Бри интересные и веселые отношения с Сэмюэлом Л. Джексоном в духе бадди-комедий. Но ее дружба с Лашаной Линч — вот где душа истории. Бен Мендельсон и кот — главные звезды».
«Marvel делает правильные приквелы, не перегруженные объяснениями, но дающие неожиданные и интересные ответы. Самая многослойная история злодея в киновселенной Marvel. Прикольный саундтрек из 1990-х, даже если иногда выбор песни был слишком очевидным».
«Капитан Марвел: „Ну, Танос попал“».