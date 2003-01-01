Проанализировав популярность страниц номинантов премии «Оскар-2019» среди пользователей КиноПоиска, специалисты «Яндекса» предположили, кто мог бы стать победителем на 91-й церемонии. Было отобрано шесть основных номинаций. Лучшую песню выбрали по числу прослушиваний на «Яндекс.Музыке». В итоге победители распределились следующим образом:

Лучший фильм — «Богемская рапсодия»;

Лучшая мужская роль — Рами Малек, «Богемская рапсодия»;

Лучшая женская роль — Мелисса МакКарти, «Сможете ли вы меня простить?»;

Лучший режиссер — Йоргос Лантимос, «Фаворитка»;

Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Через вселенные»;

Лучшая песня — «All the Stars», «Черная Пантера».

В номинациях «Лучший фильм» и «Лучший анимационный фильм» победители намного опередили своих конкурентов. На страницу «Богемской рапсодии», например, заходили в два с лишним раза чаще, чем на страницу фильма «Звезда родилась», который занял второе место по числу посещений.

В других категориях борьба была более плотной. В гонке режиссеров Лантимос лишь немного опередил постановщика «Ромы» Альфонсо Куарона. В актерских номинациях у Малека совсем небольшой отрыв от Кристиана Бэйла, сыгравшего Дика Чейни в фильме «Власть», а у Мелиссы МакКарти — от Леди Гага («Звезда родилась»). При этом песня «Shallow» набрала почти столько же прослушиваний, сколько «All the Stars» Кендрика Ламара и певицы SZA, прозвучавшая в «Черной Пантере».

«Главная интрига „Оскара“, на мой взгляд, в этом году в том, выберут академики народную и при этом социально важную комедию „Зеленая книга“ или же эстетскую черно-белую драму „Рома“, — рассуждает главный редактор КиноПоиска Елизавета Сурганова. — У каждой картины есть свои сильные стороны. На чаше весов „Зеленой книги“ три „Золотых глобуса“, премия Гильдии продюсеров и важная для „Оскара“ последних лет тема расовой сегрегации. У „Ромы“ — победа в Венеции, главная награда Британской киноакадемии (BAFTA) и режиссерский гений Куарона.

Предсказать, кто именно победит в главной номинации, не так легко. За лучший фильм голосуют все члены академии, а их более семи тысяч. При этом они не выбирают одну картину, а расставляют все фильмы от лучших к худшим. Потом фильм, который меньше всего академиков признали лучшим, исключают из гонки. Отданные за него голоса уходят к фильмам, которые эти академики поставили на второе место. И так продолжается до тех пор, пока не будет выбран один фильм. Из-за этого нередко побеждает картина, которая у большинства академиков не на первом, а на втором или третьем месте».

Полностью с рейтингами можно ознакомиться на странице исследования.

91-я церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в ночь с 24 на 25 февраля. Смотрите «Оскар» вместе с КиноПоиском в прямом эфире. В этом году зрителей ждут две версии трансляции — с оригинальной звуковой дорожкой и с синхронным переводом.