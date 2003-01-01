Бокс-офис России: Алита на заводе

1. «Алита: Боевой ангел» (1-я неделя), 331 млн рублей, 1,1 миллиона зрителей, 36 640 сеансов Киберпанк Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса заработал в первый уик-энд больше, чем «Первому игроку приготовиться» (321 миллион) и «Валериан и город тысячи планет» (325 миллионов). Такую же сумму три года назад в премьерные выходные освоил блокбастер «Восхождение Юпитер». Однако ни у одного из этих трех аналогов не было превью, с учетом которого касса «Алиты» составляет 413 млн рублей. Россия является третьим по успешности рынком для картины после США и Южной Кореи. Впрочем, надо учитывать, что «Алита» еще не стартовала в Китае и Японии.

2. «Громкая связь» (1-я неделя), 216 млн рублей, 735 тысяч зрителей, 23 241 сеанс

Официальный ремейк «Идеальных незнакомцев» (59 млн рублей за все время проката в России) показал лучший старт среди комедий с участием «Квартета И». У предыдущего рекордсмена — второй части франшизы «О чем говорят мужчины» — в первый уик-энд сборы составили 198 млн рублей. Кроме того, у «Громкой связи» лучший в 2019 году старт среди отечественных комедий. Сверхуспешная «Бабушка легкого поведения 2» за первые четыре дня освоила 205 млн рублей.

3. «Семь ужинов» (1-я неделя), 63 млн рублей, 240 тысяч зрителей, 13 738 сеансов

Ромком Кирилла Плетнева собрал в первый уик-энд на 22 млн рублей больше, чем предыдущая работа режиссера, мелодрама «Без меня». В обеих картинах главную роль сыграла Полина Максимова. Новинка предсказуемо хорошо выступила 14 февраля, заработав в этот день 19 млн рублей. В выходные сборы обвалились. Средняя посещаемость у фильма по итогам уик-энда составила скромные 17 человек на одном сеансе против 31 человека у «Громкой связи» и 30 человек у «Алиты».

4. «ЛЕГО Фильм 2» (2-я неделя), 54 млн рублей (-51%), 238 тысяч зрителей, 12 041 сеанс Мультфильм Warner Animation Group немного уступает графику первого «ЛЕГО Фильма». У того после двух недель проката в копилке было 187 млн рублей, а сиквел заработал на 6 млн рублей меньше. Очевидно, в дальнейшем легкой жизни у этого анимационного проекта не будет: «Как приручить дракона 3» отнимет у конкурента практически все сеансы.

5. «Клаустрофобы» (2-я неделя), 50 млн рублей (-49%), 179 тысяч зрителей, 6851 сеанс

Остросюжетный фильм Sony показывает практически идентичную «Коматозникам» динамику. Прошлогодний триллер студии терял во второй уик-энд 48% стартовой кассы, а его общий заработок был равен 188 млн рублей. «Клаустрофобам» российские зрители за две недели принесли 182 млн рублей.

6. «Зеленая книга» (4-я неделя), 45 млн рублей (-30%), 142 тысячи зрителей, 3151 сеанс Драмеди Питера Фаррелли по-прежнему с большим отрывом лидирует по средней посещаемости (44 человека на одном сеансе) и по наработке на сеанс (14 422 рубля). Общая касса фильма в России — 352 млн рублей. Позади остались финальные сборы «Ла-Ла Ленда» (312 млн рублей) и «Дюнкерка» (318 млн рублей).

7. «Как я стал русским» (2-я неделя), 20 млн рублей (-73%), 78 тысяч зрителей, 6130 сеансов

Российско-китайская комедия не выдержала натиска прямых конкурентов в лице «Громкой связи» и «Семи ужинов» и резко сдала позиции. Общая касса картины после 11 дней проката составляет 111 млн рублей. Вряд ли эту сумму удастся существенно увеличить к концу широкого проката, который уже совсем не за горами.

8. «Отрыв» (1-я неделя), 7,2 млн рублей, 26 тысяч зрителей, 3113 сеансов

У отечественного триллера, страшно похожего на фильм «Замерзшие», нет конкурентов в борьбе за титул «Провал недели». Стартовые сборы уступили аналогичному показателю американского первоисточника, собиравшего в далеком 2010 году 9,7 млн рублей (с учетом СНГ). А по средней посещаемости (8 человек на сеансе) «Отрыв» уверенно занимает последнее место не только в топ-10, но и в топ-20.

9. «Бабушка легкого поведения 2» (4-я неделя), 7,2 млн рублей (-81%), 30 тысяч зрителей, 1414 сеансов Комедия Марюса Вайсберга заканчивает прокат, собрав в общей сложности 436 млн рублей. Фильм обошел «8 новых свиданий» (419 млн рублей в России и СНГ) и стал вторым по размеру бокс-офиса творением режиссера после «Любви в большом городе 3» (520 млн рублей с учетом СНГ).

10. «Завод» (2-я неделя), 6,6 млн рублей (-66%), 23 тысячи зрителей, 1690 сеансов