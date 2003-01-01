Зак Снайдер назвал Бена Аффлека лучшим Бэтменом в истории

В закрытой соцсети Vero Зак Снайдер оставил послание Бену Аффлеку , который 14 февраля окончательно распрощался с ролью Бэтмена. Режиссер поблагодарил актера, сыгравшего Темного рыцаря в «Бэтмен против Супермена» и «Лиге справедливости» , за его подбородок и душевность.

«Было время… Чудесное время. В нем было много прекрасного, почти идеального. Как все изменилось… Жизнь на Земле. И ничего… не вернуть назад… Во сне они вознесли меня к свету. Прекрасная ложь, — цитирует Снайдер «Бэтмен против Супермена». — Лучший Бэтмен в истории. Спасибо, друг мой, что осчастливил меня своим охренительно шикарным подбородком и потрясающей душевностью».

Аффлек должен был еще раз сыграть Бэтмена в фильме Мэтта Ривза, но в итоге отказался от роли. Сейчас режиссер и студия Warner ищут нового актера, готового примерить маску и плащ Темного рыцаря. Никакой официальной информации пока не поступало, но, по слухам, к завершению близятся переговоры с Арми Хаммером, который должен был сыграть Брюса Уэйна в «Лиге справедливости» Джорджа Миллера. До этого источники уверяли, что роль планируют предложить Роберту Паттинсону.

Хаммер также был главным кандидатом на роль Бэтмена, по данным букмекеров.

Подробности сюжета «Бэтмена» не раскрываются. Известно лишь, что Ривз планирует задействовать в фильме сразу несколько классических антагонистов Темного рыцаря, а главный герой будет ближе к своим детективным корням.