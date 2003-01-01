Трейлер игры «The Division 2»: Николас Виндинг Рефн и напоминание о прошлом

Крупные издатели видеоигр продолжают привлекать к рекламе своих проектов именитых кинематографистов. Теперь настал черед режиссера «Драйва» и «Неонового демона» Николаса Виндинга Рефна , который снял для «The Division 2» ролик под названием «Рисунок» (Drawing), напоминающий угрюмому спецагенту, за что он сражается.

Первая «The Division» вышла 8 марта 2016 года. Игра рассказывает о недалеком будущем, где смертоносный вирус, распространяющийся благодаря бумажным деньгам, стал причиной гибели миллионов. Через несколько месяцев после начала эпидемии в обществе наступил хаос, улицы опустели, правительство бессильно, и никто не знает, что делать дальше.

Группа спецагентов, работающих среди гражданских лиц, призвана в центр Нью-Йорка, чтобы помочь восстановить порядок и выявить источник вспышки пандемии вируса. Во второй части действие переносится в столицу США, в Вашингтон.

В начале 2017 года стало известно, что компания Ubisoft Motion Pictures, созданная на базе французского производителя игр, работает над экранизацией «The Division». Изначально режиссерское кресло проекта занимал сценарист драмы «Траффик» Стивен Гейган, но в итоге он отказался от фильма.

По последним данным, картину должен поставить Дэвид Литч, режиссер боевиков «Джон Уик» и «Взрывная блондинка». Джейк Джилленхол и Джессика Честейн по-прежнему значатся как исполнители главных ролей.

Нил Бломкамп недавно снял для «Anthem» ролик «Убеждение», где показал богатую предысторию игры. Джордан Вот-Робертс, режиссер фильма «Конг: Остров Черепа» и большой поклонник видеоигр, снял рекламу для «Destiny 2» и «PUBG».