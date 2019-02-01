Колин Фаррелл снимется в экранизации романа «Северные воды»

Колин Фаррелл сыграет китобоя в сериале BBC «Северные воды» (The North Water) — экранизации одноименного романа Иэна Макгвайра. Эндрю Хэй («Положитесь на Пита») напишет сценарий адаптации и займет режиссерское кресло проекта. Сериал будет состоять из трех часовых эпизодов и полуторачасового финала.

1850-е. В центре истории находится гарпунщик Генри Дракс (Фаррелл), всю жизнь промышляющий охотой на китов. Циничный и аморальный, он идеально подходит для профессии китобоя. Во время очередной экспедиции в Арктику Дракс знакомится с судовым врачом Патриком Саммером, бывшим военным хирургом.

Саммер рассчитывает сбежать от ужасов прошлого, но вместо этого оказывается бок о бок с безжалостным убийцей. Попытка рассчитаться за старые ошибки превращается в борьбу за собственную жизнь.

Согласно источникам, BBC сейчас ведет переговоры с несколькими известными актерами, которым предлагается роль Саммера.

Фаррелл недавно завершил съемки в новом фильме Гая Ричи «Парни-аристократы», а в ближайшее время появится на площадке боевика «Свиньи войны», где он снимается вместе с Мэлом Гибсоном. 28 марта зрители смогут увидеть Фаррелла в картине студии Disney «Дамбо».

Источник: Deadline