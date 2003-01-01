Ридли Скотт снял короткометражку для «Турецких авиалиний»

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Режиссер «Чужого» и «Гладиатора» Ридли Скотт поставил для компании «Турецкие авиалинии» остросюжетный короткометражный фильм «Путешествие» (Journey), призванный прорекламировать зрителю все прелести туризма в Турции. Сильвия Хукс, сыгравшая в «Бегущем по лезвию 2049» репликанта Лав, исполнила в короткометражке роль главной героини, которая по заказу неизвестного клиента отслеживает таинственную женщину в Стамбуле.

О создании:

«Турецкие авиалинии» регулярно сотрудничают с голливудскими студиями, в частности с Warner Bros. В 2015 году компания стала частью киновселенной DC, появившись в блокбастере Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена».

Даже персонажи лего-франшизы приняли участие в рекламе компании-перевозчика.

В ближайшем будущем Скотт намерен поставить продолжение «Гладиатора», параллельно работая над новой частью франшизы «Чужой». Кроме этого, он снимет для канала TNT фантастический сериал «Воспитанный волками» и подумывает экранизировать остросюжетный комикс «Королева и страна» с Хукс в главной роли.

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