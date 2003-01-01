Телеролик «Годзиллы 2»: Королем останется только один

Древние титаны, монстры и чудовища полезли из всех щелей и готовятся захватить власть на планете, намекает новый ролик блокбастера «Годзилла 2: Король монстров» . С собой они принесут массовую смерть, глобальные разрушения и конец цивилизации.

Пять лет назад люди стали свидетелями жуткой битвы между древними монстрами. Мир постепенно пришел в себя, и установилось хрупкое равновесие, но где-то там, в глубине, под землей, обитают существа, способные стереть человечество с лица земли. И теперь они вернулись.

В «Годзилле» Гарет Эдвардс представил гигантских насекомообразных паразитов, живущих за счет древних монстров. Но в сиквеле их не будет. Вместо них на экране появятся классические чудовища Мотра, Родан и трехголовый Кинг Гидора.