Джеймс Кэмерон рассказал о сиквеле «Аватара»

В беседе с Empire Джеймс Кэмерон раскрыл несколько подробностей о продолжении «Аватара». По его словам, действие второго фильма развернется спустя несколько лет после событий оригинала. Джейк (Сэм Уортингтон) и Нейтири (Зои Салдана) по-прежнему вместе, и у них есть восьмилетняя дочь. Кэмерон отметил, что одна из важнейших сцен сиквела — ссора между героями, показанная глазами ребенка.

«Там есть сцена спора между Джейком и Нейтири на три страницы, супружеская ссора, очень-очень важная для сюжета, — говорит Кэмерон. — В итоге я все снял с точки зрения восьмилетней девочки, спрятавшейся и подглядывающей из-за укрытия. Поработав с Сэмом над „Аватаром“, я понял, как дальше писать Джейка, которому будет непросто в следующих четырех фильмах. Тяжело ему будет. Он снялся в двух фильмах одновременно, потому что мы параллельно снимали вторую и третью части. Ему пришлось немало постараться».

Кэмерон также уточнил, что работа над сиквелами в самом разгаре. Графика осталась важной составляющей франшизы, но в скором времени ему предстоит приступить к съемкам игровых элементов, на которые, по словам режиссер, потребуется еще пять месяцев.

Вспоминая о работе над первым фильмом, Кэмерон рассказал, что, прежде чем остановить свой выбор на Уортингтоне, он рассматривал несколько других кандидатур — Криса Эванса и Ченнинга Татума.

«Крис Эванс, Сэм и Ченнинг Татум — таков был мой выбор, — говорит режиссер. — Мне очень понравилась харизма Ченнинга. Понравилась харизма Криса. Они оба отличные ребята. Но у Сэма было определенное качество в голосе, интересная энергетика».

В конечном итоге получить роль в фильме Уортингтону помогла речь Джейка, которую герой произносит в финале картины.

«Они сыграли практически одинаково все сцены из сценария, кроме финальной речи, где он встал и произнес: „Это наша земля. Вперед, летите на крыльях ветра“, — продолжает Кэмерон. — Целиком. Я бы пошел за ним в бой. За другими парнями бы не пошел».

Кэмерон уверен, что поступил правильно, выбрав Уортингтона: «С тех пор они построили себе фантастические карьеры, но Сэм был готов. Он был готов».

«Аватар 2» с возможным подзаголовком «Путь воды» появится в кинотеатрах 18 декабря 2020 года. Премьера третьего фильма («Носитель семени») состоится 17 декабря 2021-го. Кроме этого, в разработке по-прежнему находятся еще два продолжения.

Источник: Empire 1, 2