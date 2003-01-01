Съемки продолжения «Джуманджи»: Дэнни ДеВито радуется жизни

Сюжет сиквела не раскрывается. Вероятно, в центре истории вновь окажется проклятая игра про джунгли, которая придумает новый способ устроить героям веселую жизнь.

В продолжении вернется весь основной актерский состав прошлого фильма, включая Кевина Харта, Джека Блэка, Карен Гиллан и молодых актеров, сыгравших героев за пределами «Джуманджи». Кроме этого, в картине снимутся ДеВито, Дэнни Гловер и Аквафина. Режиссер «Зова джунглей» Джейк Кэздан займет режиссерское кресло сиквела.

«Джуманджи: Зов джунглей» — продолжение фильма 1995 года. Картина появилась в кинотеатрах практически одновременно с «Последними джедаями» и некоторое время оставалась незамеченной, но в итоге показала в прокате отличные результаты.

При бюджете в 90 млн долларов лента собрала в Штатах 317 млн долларов. С выходом на международный рынок сумма сборов выросла до 769 млн долларов и в итоге составила 962 млн долларов. Студия не задумываясь начала работу над сиквелом.