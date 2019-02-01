Netflix закрыл сериалы «Каратель» и «Джессика Джонс»

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Стрим-сервис Netflix и Marvel окончательно прекратили сотрудничество: сериалы «Каратель» и «Джессика Джонс» не будут продлены на новые сезоны. Ранее стриминг-гигант закрыл «Сорвиголову», «Железного Кулака» и «Люка Кейжда».

«У „Карателя“ не будет третьего сезона на Netflix, — подтвердили представители стрим-сервиса. — Шоураннер Стив Лайтфут, отличная съемочная группа и выдающийся актерский состав во главе с Джоном Бернталом создали высококачественный сериал, и мы рады возможности на протяжении многих лет демонстрировать их работу на Netflix».

«В дополнение к этому, рассмотрев проекты Marvel, мы решили, что будущий третий сезон станет последним для сериала „Джессика Джонс“, — продолжают представители. — Мы благодарны шоураннеру Мелиссе Розенберг, звезде Кристен Риттер и всему актерскому составу и съемочной группе за три невероятных сезона революционного сериала, получившего среди прочего премию „Пибоди“».

«Мы признательны Marvel за пять лет плодотворного сотрудничества и благодарны фанатам, которые следили за этими сериалами с самого начала».

Прежде чем Netflix объявил о закрытии «Карателя», Джон Бернтал написал в Instagram напутствие фанатам сериала.

«Всем, кто служил. Мне, кто не понаслышке знаком с потерей. Все, кто любил и понимал Фрэнка и его боль, — написал актер. — Для меня было честью ходить в его ботинках. Я бесконечно благодарен фанатам комиксов, а также мужчинам и женщинам вооруженных сил и правоохранительных органов, для которых Фрэнк значит столь много. Спасибо корпусу морской пехоты США и всем прекрасным солдатам, тренировавшим меня. Идите до конца. Берегите себя».

Производство сериалов по комиксам Marvel, несмотря на налоговые послабления города Нью-Йорка, стоит очень дорого, и стрим-сервис всячески пытался сократить расходы. На этой почве между Netflix и Marvel TV начал назревать конфликт, частично связанный с нежеланием Marvel сокращать количество эпизодов.

Совместная работа Netflix и Marvel Television над сериалами началась в 2013 году, и тогда Netflix еще мог себе позволить покупать не принадлежащие ему сериалы за большие деньги. Сейчас стрим-сервис не имеет проблем с наполнением каталога, еженедельно выпуская собственные новые проекты. Сотрудничество с Marvel TV начало тяготить компанию.

Премьера третьего сезона «Джессики Джонс» состоится в 2019 году.

Источник: Deadline

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