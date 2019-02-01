Netflix закрыл сериалы «Каратель» и «Джессика Джонс»

Стрим-сервис Netflix и Marvel окончательно прекратили сотрудничество: сериалы «Каратель» и «Джессика Джонс» не будут продлены на новые сезоны. Ранее стриминг-гигант закрыл «Сорвиголову», «Железного Кулака» и «Люка Кейжда».

«У „Карателя“ не будет третьего сезона на Netflix, — подтвердили представители стрим-сервиса. — Шоураннер Стив Лайтфут, отличная съемочная группа и выдающийся актерский состав во главе с Джоном Бернталом создали высококачественный сериал, и мы рады возможности на протяжении многих лет демонстрировать их работу на Netflix».

«В дополнение к этому, рассмотрев проекты Marvel, мы решили, что будущий третий сезон станет последним для сериала „Джессика Джонс“, — продолжают представители. — Мы благодарны шоураннеру Мелиссе Розенберг, звезде Кристен Риттер и всему актерскому составу и съемочной группе за три невероятных сезона революционного сериала, получившего среди прочего премию „Пибоди“».

«Мы признательны Marvel за пять лет плодотворного сотрудничества и благодарны фанатам, которые следили за этими сериалами с самого начала».

Прежде чем Netflix объявил о закрытии «Карателя», Джон Бернтал написал в Instagram напутствие фанатам сериала.