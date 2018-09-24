На Planeta.ru начался сбор средств на фильм о Децле

На площадке Planeta.ru стартовала кампания по сбору средств на производство документального фильма о Кирилле Толмацком — рэпере, выступавшем под псевдонимом Децл. Проект разрабатывает журналист Роман Супер совместно с продакшен-компанией «Амурские волны». Авторы планируют собрать 3,5 млн рублей за 42 дня.

«Я хочу снять документальный байопик о Кирилле Толмацком, чтобы рассказать себе и вам о том, кем на самом деле был рэпер Децл, какие взгляды он разделял и в какой России мечтал жить, — говорится в обращении Супера на сайте кампании. — Я хочу по-человечески, без телевизионных криков и скандалов рассказать историю самого недооцененного русского артиста, который попробовал сделать не так, как все, а по-своему. И предлагаю вам помочь мне в этом».

Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля в возрасте 35 лет после выступления на частной вечеринке в Ижевске. Согласно предварительной версии, причиной смерти стала остановка сердца, но отец музыканта заявил, что точные причины до сих пор не установлены.

По словам Супера, с Толмацким он познакомился в январе 2016 года во время интервью. Журналист признался, что очень нервничал перед кумиром детства.

«Мое детство, сошедшее с телеканала MTV, вывалило из-под пальто львиную гриву дредлоков, нацепило круглые гарри-поттеровские очки и на отличном русском за час объяснило, почему в жизни бывает важно выбрать свой собственный тяжелый путь, а не чей-то простой и чужой, — пишет Супер. — Прощаясь, мы курили на балконе, обмениваясь номерами телефонов. А потом он умер. Как и положено джентльменам, на боевом посту, доиграв свой концерт до конца».

Супер отметил, что у него нет личных накоплений или большого бюджета для создания фильма. На деньги, собранные в рамках кампании, будут закуплены необходимое оборудование и лицензионные права на материалы. В качестве награды авторы предлагают следующее: 500 рублей — предпремьерный просмотр фильма, 900 рублей — предпремьерный просмотр фильма и указание фамилии жертвователя в финальных титрах, 1500 рублей — плакат с афишей фильма в подарок и указание фамилии в финальных титрах, 100 тыс. рублей — предпремьерный показ фильма и указание фамилии в открывающих титрах.

Источник: Planeta.ru