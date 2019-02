Слух дня: Disney выпустит четыре сериала по «Звездным войнам»

По данным We Got This Covered, студии Lucasfilm и Disney готовят сразу несколько сериалов с героями франшизы «Звездные войны». Согласно источникам, студия планирует сделать многосерийные спин-оффы с Кирой и Лэндо из «Хана Соло» и Финном и По из «Пробуждения силы» и «Последних джедаев».

Кира (Эмилия Кларк) — подруга детства Хана Соло, которой удалось вырваться из нищеты и возглавить одну из крупнейших криминальных группировок далекой-далекой галактики. Лэндо, в отличие от нее, уже давно существует во вселенной «Звездных войн». Контрабандист и мошенник экстра-класса, он впервые появился на экране в пятом эпизоде, где его сыграл Билли Ди Уильямс. В приквеле эту роль исполнил Дональд Гловер.

Финн (Джон Бойега) и По (Оскар Айзек) — новые персонажи «Звездных войн», дебютировавшие в седьмом эпизоде. Штурмовик Первого Ордена, уставший убивать, и пилот-ас Сопротивления, они вместе бежали из плена и в итоге стали лучшими друзьями.

На данный момент все четыре проекта находятся на самой ранней стадии разработки, и о них ничего не известно. Сейчас невозможно даже сказать, вернутся ли Кларк, Гловер, Бойега и Айзек в знакомых ролях.

В 2019 году на стрим-сервисе Disney+ должна состояться премьера первого сериала по «Звездным войнам» — «Мандалорец», который разработал Джон Фавро. В работе также находится отдельный проект о шпионе Кассиане Андоре, дебютировавшем в фильме «Изгой-один». Есть вероятность, что, прежде чем дать зеленый свет новым спин-оффам, студия намерена оценить успех этих проектов.

Судьба Финна и По станет известна 19 декабря, когда выйдет девятый эпизод «Звездных войн».

Источник: We Got This Covered