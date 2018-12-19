Нед Бенсон напишет новый сценарий «Черной Вдовы»

Как сообщает Collider, студия Marvel подключила Неда Бенсона, автора драмы «Исчезновение Элеанор Ригби», к работе над сольной картиной о Черной Вдове. Бенсону предстоит переписать сценарий Жаклин Шеффер.

Бенсон известен в первую очередь как сценарист и режиссер ленты «Исчезновение Элеанор Ригби», которая выходила в прокат в двух вариантах — «Она» и «Он». Изначально фильм должен был рассказать историю супружеской пары исключительно с точки зрения мужа, но Джессика Честейн уговорила его написать версию жены. Согласно источникам, студии Marvel очень понравилась «Она», и в итоге Бенсону было предложено поработать над «Черной Вдовой».

О сюжете «Черной Вдовы» практически ничего не известно. По слухам, действие фильма развернется в 1990—2000-е. Скарлетт Йоханссон точно вернется в роли бывшей русской шпионки, а Кейт Шортланд занимает режиссерское кресло проекта.

Черная Вдова впервые появилась на экране в исполнении Йоханссон в блокбастере «Железный человек 2». Выходец из советской программы по созданию идеальных шпионов, в свое время она вступила в ряды международной организации Щ.И.Т., после чего стала частью команды Мстителей.

Зрители смогут вновь увидеть Черную Вдову в фильме «Мстители: Финал», премьера которого состоится 25 апреля.

Источник: Collider