Харли Квинн может появиться в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна

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13 февраля Forbes сообщил, что перезапуск «Отряда самоубийц», над которым сейчас работает Джеймс Ганн, обойдется без Харли Квинн и Джокера. Однако с того момента у издания появилась новая информация, согласно которой Марго Робби все-таки может вновь появиться в знакомом образе в фильме о команде суперзлодеев.

В остальном новых подробностей о проекте не появилось. В октябре 2018-го стало известно, что Ганн, уволенный с поста режиссера третьих «Стражей Галактики», напишет и поставит «Отряд самоубийц 2». Согласно источникам, картина не будет прямым продолжением фильма Дэвида Эйра, но вместо этого представит совершенно новую секретную команду негодяев на службе правительства. Кто именно войдет в отряд Ганна, не уточняется.

В первом «Отряде самоубийц» вместе с Харли Квинн появились Капитан Бумеранг, Убийца Крок, Дьябло, Катана и другие персонажи вселенной DC. В одном месте их собрала амбициозная Аманда Уоллер, рассчитывающая использовать их разнообразные таланты для тайных операций. Критики плохо приняли картину, что не помешало ей стать хитом проката: лента собрала 746 млн долларов при бюджете в 175 млн долларов.

«Отряд самоубийц2» ожидается в кинотеатрах 6 августа 2021 года, но сперва зрители смогут увидеть Харли Квинн в исполнении Робби в фильме «Хищные птицы», который выйдет 6 февраля 2020 года.

Источник: Forbes

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