Дуэйн Джонсон закончил съемки в боевике «Форсаж: Хоббс и Шоу»

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15 февраля Дуэйн Джонсон объявил в Instagram об окончательном завершении съемок боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу». По словам актера, спин-офф франшизы «Форсаж» оказался самым сложным в его карьере — как актерской, так и продюсерской.

«Последние оставшиеся в живых, — написал Джонсон под фото, где он стоит с партнером по съемкам, Джейсоном Стэйтемом. — Официально завершились съемки „Хоббса и Шоу“. Бесспорно, самый сложный проект из всего, что когда-либо продюсировал и где исполнял главную роль. Хотя, если судить по безумной „сломать интернет“ реакции фанатов на наш первый трейлер, этот фильм станет моим самым ценным».

«Огромное лысое и братское махало мужику, который доверился мне и нашей химии и пошел ва-банк, чтобы сделать что-то крутое и веселое для фанатов. Мой чувак, Джейсон Стэйтем, — продолжает Джонсон. — Он реально талантливый и крутой ублюдок. Я еще долго буду вспоминать со злобной ухмылкой о той искренней радости, которую я чувствовал, когда заставлял его на площадке смеяться с такой силой, что он даже не мог говорить».

Джонсон также вывесил видео, где поблагодарил съемочную группу боевика.

«Форсаж: Хоббс и Шоу» — сольный фильм о двух второстепенных персонажах экшен-франшизы. В прошлом Люк Хоббс и Декард Шоу, решительный спецагент и международный преступник, были врагами, готовыми разорвать друг друга на части. Однако обстоятельства заставили их забыть о прошлых распрях, и теперь они лучшие враги, невольные напарники, призванные остановить безжалостного Брикстона. Смогут ли Хоббс и Шоу сработаться, чтобы одолеть злодея, которого не берут пули?

Спин-офф «Форсажа» поставил Дэвид Литч, режиссер «Дэдпула 2». Сценарий написали Крис Морган и Гэри Скотт Томпсон.

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