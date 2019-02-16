Сценарист «Ультиматума Борна» перепишет 25-й фильм о Джеймсе Бонде

СегодняОбсудить0

Продюсеры «Бонда 25» пригласили Скотта З. Бёрнса («Заражение») переработать сценарий нового фильма о приключениях британского супершпиона. Согласно источникам, Бёрнсу предстоит кардинально переписать текст Нила Пёрвиса и Роберта Уэйда.

Бёрнс наряду с Тони Гилроем и Кристофером МакКуорри известен в Голливуде как один из главных специалистов по спасению сценариев. Студии привлекают его к переписыванию текстов, когда становится понятно, что первоначальный вариант не работает. На прошедшем фестивале «Сандэнс» Бёрнс представил свой второй режиссерский проект — остросюжетную ленту «Отчет о пытках» — и теперь займется Бондом. По слухам, за услуги сценариста пришлось выложить крупную сумму.

С самого начала производство «Бонда 25» столкнулось с проблемой: Дэнни Бойл, занявший режиссерское кресло фильма, резко оставил проект. На тот момент Бойл успел написать сценарий, который, по слухам, и послужил причиной разногласий с продюсерами и исполнителем главной роли Дэниэлом Крэйгом. В итоге картину поставит Кэри Фукунага. Новую версию написали ветераны франшизы Пёрвис и Уэйд, но их работа, судя по всему, не устроила студию.

У 25-го фильма о Бонде также сменилась дата релиза. Изначально картина должна была выйти 14 февраля 2020-го, но теперь ожидается в кинотеатрах 8 апреля 2020 года.

Источник: The Playlist

Смотрите также

«Дюна» Дени Вильнёва выйдет осенью 2020 года

16 февраля

Режиссер «500 дней лета» снимет ремейк аниме «Твое имя»

15 февраля

«Шайтанат» или «Мир Дикого Запада»: Любимые фильмы трудовых мигрантов

14 февраля

Сценарий «Аквамена 2» напишет соавтор первого фильма

12 февраля

Главное сегодня

Харли Квинн может появиться в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна

Сегодня

Дуэйн Джонсон закончил съемки в боевике «Форсаж: Хоббс и Шоу»

Сегодня

Сценарист «Ультиматума Борна» перепишет 25-й фильм о Джеймсе Бонде

Сегодня

Итоги Берлинале-2019: Синонимы разного кино

Вчера

Джон Ландау — о глазах Алиты, уроках «Аватара» и 3D-любви в «Титанике»

Вчера

Фильм «Восьмой класс» стал обладателем премии Гильдии сценаристов

Сегодня

Как вам Быков? Мнение критиков и зрителей

Вчера
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт
© 2003 – 2019,КиноПоиск18+
Проект компании