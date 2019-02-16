Сценарист «Ультиматума Борна» перепишет 25-й фильм о Джеймсе Бонде

Продюсеры «Бонда 25» пригласили Скотта З. Бёрнса («Заражение») переработать сценарий нового фильма о приключениях британского супершпиона. Согласно источникам, Бёрнсу предстоит кардинально переписать текст Нила Пёрвиса и Роберта Уэйда.

Бёрнс наряду с Тони Гилроем и Кристофером МакКуорри известен в Голливуде как один из главных специалистов по спасению сценариев. Студии привлекают его к переписыванию текстов, когда становится понятно, что первоначальный вариант не работает. На прошедшем фестивале «Сандэнс» Бёрнс представил свой второй режиссерский проект — остросюжетную ленту «Отчет о пытках» — и теперь займется Бондом. По слухам, за услуги сценариста пришлось выложить крупную сумму.

С самого начала производство «Бонда 25» столкнулось с проблемой: Дэнни Бойл, занявший режиссерское кресло фильма, резко оставил проект. На тот момент Бойл успел написать сценарий, который, по слухам, и послужил причиной разногласий с продюсерами и исполнителем главной роли Дэниэлом Крэйгом. В итоге картину поставит Кэри Фукунага. Новую версию написали ветераны франшизы Пёрвис и Уэйд, но их работа, судя по всему, не устроила студию.

У 25-го фильма о Бонде также сменилась дата релиза. Изначально картина должна была выйти 14 февраля 2020-го, но теперь ожидается в кинотеатрах 8 апреля 2020 года.

Источник: The Playlist