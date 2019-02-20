Фильм «Восьмой класс» стал обладателем премии Гильдии сценаристов

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В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке прошла церемония вручения премии Гильдии сценаристов. Приз за лучший оригинальный сценарий взяла дебютная работа Бо Бёрнэма «Восьмой класс», рассказывающая о жизни обычной американской школьницы. При этом Бёрнэм не получил номинации на премию «Оскар» в этой категории, чего не случалось с 2003 года.

Драму «Сможете ли вы меня простить?» отметили за лучший адаптированный сценарий. Фильм основан на реальной истории писательницы Ли Израэль, которая начала подделывать и продавать письма известных людей.

Гильдия сценаристов Америки (WGA) известна своими жесткими правилами: далеко не все проекты могут претендовать на награду. Согласно уставу, к номинации на премию гильдии допускаются сценарии, произведенные под юрисдикцией WGA или в качестве коллективного трудового договора в Канаде, Ирландии, Новой Зеландии или Великобритании. По этой причине в этом году в списке отсутствовали «Фаворитка», «Дневник пастыря» и «Человек на Луне».

Победители премии WGA в области кино в 2019-м следующие:

Оригинальный сценарий

«Восьмой класс» — Бо Бёрнэм
«Власть» — Адам МакКей
«Зеленая книга» — Ник Валлелонга, Брайан Хэйес Карри и Питер Фаррелли
«Рома» — Альфонсо Куарон
«Тихое место» — Брайан Вудс, Скотт Бек и Джон Красински

Адаптированный сценарий

«Сможете ли вы меня простить?» — Николь Холофсенер и Джефф Уитти
«Если Бил-стрит могла бы заговорить» — Барри Дженкинс и Джеймс Болдуин
«Звезда родилась» — Эрик Рот, Брэдли Купер, Уилл Феттерс
«Черная Пантера» — Райан Куглер и Джо Роберт Коул
«Черный клановец» — Спайк Ли, Чарли Вачтел, Дэвид Рабиновиц и Кевин Уиллмотт

Сценарий документального фильма

«Ванны над Бродвеем» — Оззи Ингуанзо и Дава Вайзнэнт
«Поколение благополучия» — Лорен Гринфилд
«В поисках величия» — Гейб Польски
«Фаренгейт 11/9» — Майкл Мур

Победители в основных телевизионных категориях:

Драматический сериал — «Американцы»
Комедийный сериал — «Удивительная миссис Мейзел»
Новый сериал — «Барри»
Оригинальный сценарий сериала — «Касл-Рок»
Адаптированный сценарий сериала — «Американская история преступлений: Убийство Джанни Верчасе»

Источник: Deadline

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