«Берлинале-2019»: «Синонимам» достался «Золотой медведь»

Завершился Берлинский кинофестиваль, 69-й по счету и последний по руководством Дитера Кослика, который 20 лет занимал пост директор киносмотра. За это время он успел вывести фестиваль на международный уровень, сделав из него важное события для киноиндустрии по всему миру. Место Косслика займут сразу два человека: художественный руководитель кинофестиваля в Локарно Карло Шатриан и Мариетте Риссенбеек, ранее занимавшая пост в компании German Films.

Окончание фестиваля омрачили печальные новости о смерти актера Бруно Ганца, скончавшегося ночью в Цюрихе на 78-м году жизни. Кослик со сцену фестивального дворца вспомнил Ганца как одно из величайших и разноплановых актеров в истории кино. «Воистину, теперь в небе над Берлином», — заметил Кослик, имея в виду картину Вима Вендреса «Небо над Берлином», где Ганц сыграл ангела.

Жюри под председательством Жюльет Бинош победителем выбрали яркую и энергичную картину Надава Лапида «Синонимы». Фильм рассказывает о израильтянине Йоаве, который прилетает в зимний Париж и пытающегося найти свое место в европейской столице. Подробно о ленте КиноПоиск рассказывал здесь.

Главные награды «Берлинале-2019» распределились так:

«Золотой медведь»

«Синонимы» — Надав Лапид

Гран-при жюри

«По воле божьей» — Франсуа Озон (подробно о фильме — здесь)

Приз им. Альфреда Бауэра за новые перспективы в киноискусстве

«Бунтарка» — Нора Финшелдт

«Серебряный медведь» за режиссуру

«Я была дома, но» — Ангела Шанелек (подробно — здесь)

«Серебряный медведь» за лучшую мужскую роль

«Прощай, мой сын» — Ван Цзинчунь (подробнее — здесь)

«Серебряный медведь» за лучшую женскую роль

«Прощай, мой сын» — Юн Мэй

«Серебряный медведь» за лучший сценарий

«Пираньи Неаполя» — Роберто Савиано, Клаудио Джованнези, Маурицио Брауччи

«Серебряный медведь» за выдающиеся художественные достижения

«Угоняя лошадей» - операторы Томас Хардмейер и Расмус Видебак

Лучший дебют

«Орей» — Мехмет Акиa Буюкаталей

Лучший документальный фильм

«Разговоры о деревьях» — Сухаб Гасмелбари