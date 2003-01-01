Сценарист «Рика и Морти» напишет сериал о Локи

Студия Marvel подключила Майкла Валдрона к работе над мини-сериалом «Локи», который расскажет о приключениях бога-обманщика. Валдрон напишет сценарий пилотного эпизода и возьмет на себя функции шоураннера и исполнительного продюсера проекта.

Точных подробностей о сериале нет. Ранее сообщалось, что Том Хиддлстон, исполнитель роли Локи, не появится на экране в рогатом шлеме и ограничится ролью рассказчика. Предполагается, что Локи, погибший от рук Таноса в начале «Войны бесконечности», попал в мир мертвых Хельхейм, где и рассказывает историю своей жизни.

Согласно источникам, в мини-сериале у Локи будет более привычная роль трикстера и обманщика, который появлялся на Земле в важные для человеческой истории моменты, влияя на их исход. При этом не уточняется, будет ли Локи выглядеть как Хиддлстон или Marvel найдет на эту роль молодого актера .

Представители Marvel никак не прокомментировали информацию.

В сентябре 2018-го стало известно, что Marvel и Disney начали работу над несколькими мини-сериалами, посвященными героям франшизы. Продюсер всей киновселенной Кевин Файги присматривает за производством проектов.

Кроме сериала о Локи, в разработке также находится проект о Вижене и Алой Ведьме, который напишет Жаклин Шеффер. По слухам, сюжет этого мини-сериала будет основан на комиксе Тома Кинга и Габриэля Х. Вальты. КиноПоиск рассказывал о нем в подборке нетипичных историй о супергероях.

Другой сериал за авторством Малкольма Спэллмана расскажет о приключениях друзей Капитана Америка — Зимнего Солдата и Сокола.

Все мини-сериалы должны выйти в будущем на стрим-сервисе Disney+.

Источник: THR