«Дюна» Дени Вильнёва выйдет осенью 2020 года

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Собрав звездный актерский состав, студии Warner и Legendary выбрали дату релиза для новой экранизации «Дюны»: крупнобюджетная адаптации романа Фрэнка Герберта появится в кинотеатрах 20 ноября 2020 года. Дени Вильнёв написал сценарий фильма совместно с Эриком Ротом и Джоном Спэйтсом и занимает режиссерское кресло проекта.

Тимоти Шаламе исполнит в фильме главную роль — Пола Атрейдеса, мессию народа планеты Арракис. Оскар Айзек сыграет его отца, Лето Атрейдеса, а Ребекка Фергюсон появится на экране в образе леди Джессики, матери Пола. В картине также снимаются Стеллан Скарсгард, Дэйв Батиста, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Зендея, Хавьер Бардем и Шарлотта Рэмплинг.

«Дюна» рассказывает о будущем, где человечество расселилось по далеким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но ее главная ценность — спайс, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует спайс, а тот, кто контролирует спайс, контролирует Вселенную.

Источник: THR

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